Ученица Тутберидзе: в финале Кубка России буду болеть и за Медведеву
Ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых рассказала, что будет поддерживать в финале Кубка России бывшую подопечную известного тренера Евгению Медведеву.
«Думаю, что посмотрю короткую программу женщин на этом турнире и буду болеть за наших. За Женю Медведеву, за Лизу Туктамышеву. А вообще за всех буду болеть. Желаю всем удачи!» — сказала фигуристка в интервью «Газете.Ru».
Также Хромых поведала о спортсменках, на которых равняется в фигурном катании.
«Прямо кумира у меня нет, но мне нравятся Алина Загитова, Саша Трусова и Софья Самодурова. В принципе мне нравятся все, но вот больше те, кого я назвала», — отметила фигуристка.
Хромых выиграла финал Кубка России среди юниорок с личным рекордом — 201,06 балла. «Газета.Ru» вела подробную текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Ранее сообщалось, что толпа детей поймала ученица Тутберидзе.