Толпа детей поймала ученицу Тутберидзе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/771/12163771/RIAN_5631770.HR-pic905-895x505-94112.jpg">

По окончании выступления девушек в финале Кубка России по фигурному катанию толпа юных фанаток окружила учениц Этери Тутберидзе Майю Хромых и Дарью Усачеву, которые заняли первое и второе место на соревнованиях, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Маленькие любительницы фигурного катания долго не отпускали своих кумиров, прося у них автографы и делая совместные фото. Дольше всех задержаться после церемонии награждения пришлось завоевавшей золотую медаль Хромых. Подопечная Тутберидзе уделила внимание каждому желающему, никому не отказав в снимке или памятной подписи.

Реклама

Хромых выиграла финал Кубка России с личным рекордом — 201,06 балла. «Газета.Ru» вела подробную текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Ранее тренер Алексей Мишин попросил своего подопечного Андрея Лазукина не трусить на соревнованиях.