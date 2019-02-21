Мишин попросил бойфренда Туктамышевой не трусить в финале Кубка России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/743/10602743/RIAN_025492958_d_850-pic905-895x505-9775.jpg">

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин перед началом короткой программы своего ученика Андрея Лазукина в финале Кубка России произнес в эфире Первого канала «Не трусь! Это не чемпионат мира!».

Лазукин выдал один из своих лучших прокатов в сезоне-2018/19, получив за выступление 91,57 балла. В данный момент короткая программа мужчин продолжается, Лазукин занимает промежуточное первое место.

Реклама

Ранее в этом сезоне фигурист занимал вторую строчку на турнире серии «Б» в Словении под названием Dragon Trophey, стал четвертым на чемпионате России, седьмым — на этапе Гран-при в Москве и шестым — на этапе в Хельсинки.

Ранее возлюбленная Лазукина Елизавета Туктамышева не исполнила ни одного прыжка во время своего тренировочного проката под саундтрек из кинофильма «Мистер и миссис Смит».