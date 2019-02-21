Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе
Российский теннисист Андрей Рублев пробился в четвертьфинал турнира во французском Марселе, обыграв представителя Италии Маттео Берреттини, передает «Советский спорт».
Спортсмены провели на корте 1 час и 38 минут. За это время победитель матча записал на свой счет четыре эйса, две ошибки на подаче и два реализованных брейка из шести имевшихся. Его соперник десять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и однажды взял подачу соперника.
В следующем раунде турнира Рублев встретится с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным, обыгравшим канадца Дениса Шаповалова.
Ранее сообщалось, что россиянка Александрова успешно стартовала на турнире в Будапеште.
Теннис. Марсель. 2-й круг
Андрей Рублев (Россия) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:3, 7:6 (2).