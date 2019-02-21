Устюгов занял второе место в квалификации в спринте на чемпионате мира
Российский лыжник Сергей Устюгов стал вторым в квалификации спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Зефельде, сообщает РИА «Новости».
Спортсмен прошел дистанцию за 2 минуты 55,58 секунды. Первым стал шведский лыжник Виктор Торн (2.55,57).
Также в четвертьфинал вышли Глеб Ретивых (2.59,18), Артем Мальцев (3.00,39) и Александр Большунов (3.02,86).
Ранее сообщалось, что три российские лыжницы прошли квалификацию на чемпионате мира.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд (Австрия)
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
1. Виктор Торн (Швеция) — 2.55,57.
2. Сергей Устюгов (Россия) — +0,01.
3. Финн Хоген Крог (Норвегия) — +0,54...
14. Глеб Ретивых (Россия) — +3,61...
19. Артём Мальцев (Россия) — +4,82...
29. Александр Большунов (Россия) — +7,29.