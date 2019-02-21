Устюгов занял второе место в квалификации в спринте на чемпионате мира

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Российский лыжник Сергей Устюгов стал вторым в квалификации спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Зефельде, сообщает РИА «Новости».

Спортсмен прошел дистанцию за 2 минуты 55,58 секунды. Первым стал шведский лыжник Виктор Торн (2.55,57).

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Также в четвертьфинал вышли Глеб Ретивых (2.59,18), Артем Мальцев (3.00,39) и Александр Большунов (3.02,86).

Ранее сообщалось, что три российские лыжницы прошли квалификацию на чемпионате мира.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд (Австрия)

Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация

1. Виктор Торн (Швеция) — 2.55,57.

2. Сергей Устюгов (Россия) — +0,01.

3. Финн Хоген Крог (Норвегия) — +0,54...

14. Глеб Ретивых (Россия) — +3,61...

19. Артём Мальцев (Россия) — +4,82...

29. Александр Большунов (Россия) — +7,29.