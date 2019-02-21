Вдова бойца MMA пережила четырехчасовое избиение

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Вдова бразильского бойца смешанного стиля (MMA) Райана Грейси Элаин Капарроз в течение четырех часов подвергалась избиению со стороны мужчины, с которым она познакомилась в интернете, сообщает «Советский спорт».

По информации Daily Star, женщина общалась с 27-летним Винисиусом Серрой на протяжении восьми месяцев. Во время встречи и мужчины произошла вспышка агрессии, после чего он начал бить Капарроз и попытался ее задушить. Благодаря навыкам джиу-джитсу ей удалось сдержать нападение Серры.

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Женщина была доставлена в больницу с множественными травмами, в том числе переломом носа и повреждениями глазницы. Нападавший задержан полицией.

Ранее сообщалось, что дом нападающего английского «Ливерпуля» Садио Мане обокрали.