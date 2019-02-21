Черчесов пожелал удачи российским лыжникам на чемпионате мира

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поддержал российских лыжников, выступающих на чемпионате мира в австрийском Зефельде, передает «Советский спорт».

«Наша футбольная сборная и я хотим пожелать вам хорошего старта в моей родной Австрии. Мы болеем за вас. Так что вперед, ребята. У нас хорошая команда. Мы будем за вас держать кулачки», — сказал Черчесов в видеообращении, опубликованном в инстаграме.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта стартует 21 февраля и завершится 3 марта.

Ранее певец Филипп Киркоров поддержал российских лыжников перед стартом чемпионата мира.