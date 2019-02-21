Загитова приняла участие в тренировке вместе со своей собакой
Российская фигуристка Алина Загитова привела на тренировку свою собаку Масару, передает РИА «Новости».
На видеозаписи, опубликованной в инстаграме тренера олимпийской чемпионки Этери Тутберидзе, собака породы акита-ину вышла на лед дворца «Хрустальный».
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Собаку подарили спортсменке после победы на Олимпиаде в Пхенчхане. Подарок Загитовой вручил лично премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Ранее Загитова поздравила свою собаку с днем рождения.