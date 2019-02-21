«Нант» оштрафован за акцию в память о погибшем футболисте Сале
«Нант» оштрафован на €21 тыс. за акцию болельщиков клуба в память о нападающем Эмилиано Сале, погибшем в авиакатастрофе, сообщает РИА «Новости».
Как передает L'Equipe, Дисциплинарная комиссия Лиги 1 подвергла клуб санкциям за за использование фанатами пиротехники во время матчей чемпионата Франции против «Сент-Этьена» и «Нима».
Самолет, на борту которого находился 28-летний аргентинский футболист, пропал с радаров во время полета над Ла-Маншем 21 января. 8 февраля на месте крушения самолета было найдено тело игрока.
Сала выступал за «Нант» с 2015 года, провел 133 матча, оформил 48 голов и исполнил 13 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Сала мог подписать контракт с «Кардифф Сити», который не соответствует правилам Английской премьер-лиги (АПЛ).