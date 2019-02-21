Голодец рассказала о борьбе с допингом в России

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Вице-премьер России Ольга Голодец рассказала о борьбе с допингом в стране.

«Вопрос допинга тревожит все сообщество, в том числе мировое. Спорт должен быть честным, это аксиома и не вызывает ни у кого споров. Сейчас система изменена — введено новое законодательство, введена система обучения, что очень важно, даже новая система настороженности, я бы сказала.

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Мы чаще проверяем спортсменов, активно работают наши специалисты с коллегами из других стран по пропаганде и образованию врачей, персонала, самих атлетов», — цитирует Голодец ТАСС.

«Проделанный нами путь ведет к тому, что на соревнованиях мы обеспечиваем должный контроль за спортсменами. Принятые нами решения являются серьезными и поворотными», — отметила вице-премьер.

Ранее Голодец заявила, что кандидат на пост главы Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков имеет сильную поддержку.