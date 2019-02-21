Туктамышева не смогла исполнить ни один прыжок на прокате перед финалом КР

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева не продемонстрировала ни одного прыжка во время проката под свою музыку на официальной тренировке перед короткой программой финала Кубка России, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Спортсменка медленно передвигалась по катку, показав только вращения и замерев в финальной позе. Чемпионка мира 2015 года даже не попыталась исполнить тройной аксель.

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Прямо по ходу тренировочного проката Туктамышева делала паузу для того, чтобы посоветоваться со своим тренером Алексеем Мишиным.

Фигуристки представят свои короткие программы 21 февраля.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева чисто исполнила короткую программу на тренировке перед финалом Кубка России.