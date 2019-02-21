Медведева чисто исполнила короткую программу на тренировке перед финалом КР

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Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева чисто исполнила все прыжки короткой программы во время проката под свою музыку на официальной тренировке финала Кубка России по фигурному катанию, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Спортсменка продемонстрировала каскад тройной флип + тройной тулуп, двойной аксель и тройной риттбергер. Также ученица Брайана Орсера полностью исполнила финальную дорожку шагов. Присутствовавшие на арене зрители аплодировали Медведевой после окончания тренировочного проката.

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Фигуристки представят свои короткие программы 21 февраля.

Ранее был опубликован список спортсменок, которые примут участие в финале Кубка России по фигурному катанию.