Ковальчук высказался о возможном участии на Олимпиаде-2022

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Форвард «Лос Анджелес Кингз» Илья Ковальчук заявил, что планирует принять участие на Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине.

«Уходить я не собираюсь. Олимпийские игры в Пекине — одна из моих целей. Самое главное — держать себя в хорошей форме и хорошо играть. Дальше все будет зависеть от тренера, который будет руководить сборной», — цитирует Ковальчука «Спорт-Экспресс».

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На Играх 2018 года в Пхенчхане нападающий завоевал золото в составе российской команды.

Ранее сообщалось, что Ковальчук может стать игроком «Нью-Йорк Айлендерс».