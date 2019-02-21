Голодец высказалась о скандале с участием Кокорина и Мамаева

<img src="//img.gazeta.ru/files3/648/10784648/upload-RIAN_03135841.HR.ru-pic905-895x505-40405.jpg">

Вице-премьер России Ольга Голодец поделилась мнением о скандале с участием нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Конечно есть негативное влияние, но так бывает в любой сфере деятельности и жизни. Если кто-то себя повел недостойно, кто-то нарушил закон, кто-то попрал права, свободы других людей, то это бросает тень и на развитие карьеры. Очень важно прививать с самых юных лет культуру, культуру взаимоотношений, уважение к личности», — цитирует Голодец ТАСС.

Реклама

Также вице-премьер рассказала о визитах в футбольные школы.

«Мы очень много об этом говорим, об этом говорят директора школ. Сегодня они наряду с преподаванием футбола вводят много дисциплин, связанных с обучением ребят, их умением вести себя, умением общаться, контактировать, социализироваться.

Ребят водят в музеи и театры, а коллеги из спортивных школ много обращаются по расширению подобных программ, чтобы в будущем исключить проявление такого поведения», — отметила Голодец.

Футболисты были задержаны 11 октября из-за участия в двух потасовках в центре Москвы, в результате которых пострадали водитель ведущей Первого канала и глава департамента Минпромторга Денис Пак. Также в обоих инцидентах участвовали младший брат форварда «Зенита» Кирилл и Александр Потасовицкий. Все фигуранты дела содержатся в Бутырском следственном изоляторе.

Первоначально Кокорин и Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря, однако суд решил удовлетворить ходатайство следствия о продлении срока ареста до 8 февраля. На заседании, прошедшем 6 февраля, было принято решение оставить футболистов в «Бутырке» до 8 апреля.