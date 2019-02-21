Голодец прокомментировала отказ Украины от участия в Универсиаде
Вице-премьер России Ольга Голодец прокомментировала отказ Украины от участия в зимней Универсиаде 2019 года, которая пройдет в Красноярске.
«Искренне жаль, что украинские спортсмены не приедут. От них Международная федерация университетского спорта (FISU) получила официальное письмо о том, что они не могут профинансировать приезд своей сборной команды.
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У страны всегда есть возможность обратиться к FISU и получить дополнительную помощь. Но вот в такие условия попали украинские спортсмены. Если вдруг они найдут средства и приедут, мы будем рады. И я уверена, что они будут чувствовать себя абсолютно комфортно», — цитирует Голодец ТАСС.
Ранее сообщалось, что украинцам разрешили участвовать в Универсиаде только за свой счет.