Гвардиола: «Манчестер Сити» старается быть честным в футболе

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о работе арбитров в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Шальке», передает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу английского клуба. Свои два мяча немецкая команда забила с пенальти. Судья был вынужден обращаться к системе видеопомощи арбитрам (VAR).

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«Я большой поклонник VAR. Это пенальти. Второй тоже пенальти, как и офсайд. И вторая желтая карточка могла быть красной. Я доверяю VAR. У меня иногда есть возражения, но не в этот раз. Пенальти были в обоих эпизодах.

Когда запускается новая система, это похоже на нового тренера. Через несколько месяцев люди ожидают, что вы будете выигрывать каждую игру со счетом 6:0.

VAR нужно время, система станет лучше. Экран судьи был сломан, но в следующий раз все будет лучше. Я поддерживаю инициативу, потому что мы стараемся быть честными в футболе, а иногда и рефери не в состоянии реализовать свои решения и нуждаются в помощи. Цель VAR состоит в том, чтобы помочь», — цитирует Гвардиолу «Би-би-си».

Ранее главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».