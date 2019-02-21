Наставник «Шальке»: пропустить в конце было очень больно

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Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», передает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу английского клуба. Стоит отметить, что два мяча из трех, «горожане» забили в самом конце матча, играя в меньшинстве.

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«Конечно, мы очень разочарованы результатом. Мы заслуживали большего. В кои-то веки нам немного повезло. Мы знали, что нам придется глубоко защищаться, но мы действовали небрежно в контратаках. Пропустить два гола в конце матча было очень больно», — цитирует Тедеско пресс-служба УЕФА.

Ранее Гвардиола сравнил игру с «Шальке» с матчем против «Ливерпуля».