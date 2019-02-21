Тренер «Ювентуса» назвал ужасным второй тайм матча с «Атлетико»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико», передает «Советский спорт».
Встреча, которая проходила в Мадриде, завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Ответная игра состоится 12 марта.
«Хуже, чем во втором тайме, мы сыграть не могли. Понимали, что «Атлетико» не даст нам сыграть хорошо, но не сумели адаптироваться и были наказаны. В Турине будет непросто. Нам надо будет провести великий матч, но я по-прежнему уверен.
Второй тайм получился ужасным, потому что мы допустили ошибку, когда позволили сопернику втянуть себя в его игру. «Атлетико» очень хорошо умеет делать так, что игра протекает без ударов по воротам. Сейчас у нас будет шанс все изменить, и мы должны сохранять веру», — цитирует Аллегри официальный сайт УЕФА.
Ранее Роналду не скрыл разочарования от результата матча с «Атлетико».