Роналду не скрыл разочарования от результата матча с «Атлетико»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не скрывал разочарования после проигрыша «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».
Встреча, которая проходила в Мадриде, завершилась со счетом 2:0.
Во время поединка фанаты мадридской команды пели кричалку, суть которой заключалась в призыве к форварду заплатить налоги. Суд Мадрида ранее приговорил нападающего к 23 месяцам заключения условно и штрафу в размере более чем €19 млн.
Роналду в ответ на это показал трибуне жест с пятью пальцами, который означал количество побед форварда в Лиге чемпионов. Он поднимал трофей над головой четыре раза в составе мадридского «Реала» и один раз с «Манчестер Юнайтед».
«У меня пять побед в Лиге чемпионов, у «Атлетико» — ноль», — произнес нападающий «Ювентуса», проходя мимо журналистов.
Ранее наставник «Атлетико» поделился ожиданиями от ответного матча с «Ювентусом».