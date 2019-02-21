Роналду не скрыл разочарования от результата матча с «Атлетико»

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не скрывал разочарования после проигрыша «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

Встреча, которая проходила в Мадриде, завершилась со счетом 2:0.

Во время поединка фанаты мадридской команды пели кричалку, суть которой заключалась в призыве к форварду заплатить налоги. Суд Мадрида ранее приговорил нападающего к 23 месяцам заключения условно и штрафу в размере более чем €19 млн.

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Роналду в ответ на это показал трибуне жест с пятью пальцами, который означал количество побед форварда в Лиге чемпионов. Он поднимал трофей над головой четыре раза в составе мадридского «Реала» и один раз с «Манчестер Юнайтед».

«У меня пять побед в Лиге чемпионов, у «Атлетико» — ноль», — произнес нападающий «Ювентуса», проходя мимо журналистов.

Ранее наставник «Атлетико» поделился ожиданиями от ответного матча с «Ювентусом».