Гвардиола сравнил игру с «Шальке» с матчем против «Ливерпуля»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Шальке», передает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу английской команды. Подопечные Гвардиолы спасли матч на последних минутах, играя в меньшинстве. Ответная игра пройдет в Манчестере 12 марта.

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«Мы начали очень хорошо, но все же сделали несколько таких потерь, которые нельзя допускать в этом турнире. Однако во втором тайме мы показали невероятный характер и индивидуальные качества.

Это было как в прошлом сезоне на «Энфилде», когда мы проиграли «Ливерпулю» 0:3. Мы отдали сопернику два гола, когда они ничего не сделали… В конце концов, игра была довольно хорошей. Именно большие футболисты выигрывают для вас такие матчи», — цитирует Гвардиолу BT Sport.

Ранее «Манчестер Сити» в меньшинстве вырвал победу у «Шальке» в матче ЛЧ.