Павлова и Малышко представят Россию в одиночной смешанной эстафете на ЧЕ
Стало известно, какие биатлонисты представят Россию в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы, сообщает «Советский спорт».
Под российским флагом пробегут Евгения Павлова и Дмитрий Малышко. Они выйдут на старт под пятым номером.
Гонка стартует в 16.00 по московскому времени 21 февраля.
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Соревнования проходят в Белоруссии и завершатся 24 февраля.
Ранее шведский биатлонист заявил о дружбе после призывов отстранить Россию.