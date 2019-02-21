Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой Жоржа Сен-Пьера
Российский боец смешанных единоборств, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов вызвал на поединок канадского бойца Жоржа Сент-Пьера.
В своем официальном инстаграме Нурмагомедов предложил Сент-Пьеру подождать с завершением карьеры и сразится с ним в ноябре. Стоит отметить, что проводить бои раньше россиянин не может согласно решению Атлетической комиссии штата Невада.
Боец был дисквалифицирован из-за драки после боя с ирландцем Конором Макгрегором в октябре 2018 года.
«Давай сделаем это в ноябре. После этого боя ты можешь завершить карьеру. Я вырос на твоих боях, и у меня нет ничего, кроме уважения к тебе, я верю, что показал тебе это, когда ты был в Москве. Но для меня было бы честью разделить октагон с тобой, одним из величайших бойцов всех времен. Ты можешь выбрать вес — 155 или 160 фунтов, и место — Монреаль, Нью-Йорк, Москва или Абу-Даби», — написал Нурмагомедов в социальной сети.
Ранее сообщалось, что легенда UFC Сен-Пьер намерен объявить о завершении карьеры.
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Let's do it in November. After this fight you can retire. I grow up on your fights, and have nothing but respect for you, and I believe showed that to you George when you were in Moscow. But, it would be honor for me to share Octagon with one of the greatest fighters of all time. Let's do it 155 lbs, or I give away 5lbs to you, cause you newer done 155. Well, it's your choice 155 or 160, Montreal, NYC, Moscow or Abu Dhabi. Send me location my Friend �� #GSPvsKHABIB #ufc #mma #history #RUSSIAvsCANADA