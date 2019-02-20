ЦСКА стал обладателем Кубка Континента

<img src="//img.gazeta.ru/files3/243/10322243/RIAN_02769982.HR.ru-pic905-895x505-16658.jpg">

Московский ЦСКА в серии буллитов нанес поражение ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает РИА «Новости».

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Таким образом, обеспечив себе победу за два дня до завершения регулярного чемпионата, армейцы стали обладателями Кубка Континента.

Реклама

До этого ярославский клуб трижды обыгрывал столичный (3:1, 1:0, 2:1).

ЦСКА завоевывал Кубок Континента с 2015 по 2017 год. Примечательно, что ни один другой клуб КХЛ не становился обладателем трофея более двух раз.

Ранее «Салават» вырвал победу у «Ак Барса» в овертайме.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 ШБ (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

0:1 – Козун (Локтионов) – 00:54 (5x5)

1:1 – Слепышев (Григоренко, Марченко) – 59:49 (6x5)

2:1 – Григоренко – 65:00 ( ПБ)