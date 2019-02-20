ЦСКА стал обладателем Кубка Континента
Московский ЦСКА в серии буллитов нанес поражение ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает РИА «Новости».
Встреча завершилась со счетом 2:1.
Таким образом, обеспечив себе победу за два дня до завершения регулярного чемпионата, армейцы стали обладателями Кубка Континента.
До этого ярославский клуб трижды обыгрывал столичный (3:1, 1:0, 2:1).
ЦСКА завоевывал Кубок Континента с 2015 по 2017 год. Примечательно, что ни один другой клуб КХЛ не становился обладателем трофея более двух раз.
Ранее «Салават» вырвал победу у «Ак Барса» в овертайме.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 ШБ (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
0:1 – Козун (Локтионов) – 00:54 (5x5)
1:1 – Слепышев (Григоренко, Марченко) – 59:49 (6x5)
2:1 – Григоренко – 65:00 ( ПБ)