Российский пилот Квят показал лучшее время в день тестов «Формулы-1»
Российский пилот итальянской команды «Торо Россо» Даниил Квят показал лучшее время в третий день предсезонных тестов «Формулы-1», сообщает «Советский спорт».
Квят одолел Кими Райкконена из «Альфа Ромео» и Даниэля Риккардо на «Рено».
Соревнования проходят в испанской в Барселоне.
Предсезонные тесты Формулы-1 в Барселоне. Третий день
1. Даниил Квят («Торо Россо») — 1:17,704 (137 кругов)
2. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +0,058 (138 кругов)
3. Даниэль Риккардо («Рено») +0,460 (80 кругов)
4. Себастьян Феттель («Феррари») +0,646 (134 круга)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,083 (109 кругов)
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,096 (63 круга)
7. Ромен Грожан («Хаас») +1,356 (69 кругов)
8. Пьетро Фиттипальди («Хаас») +1,545 (48 кругов)
9. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +1,650 (90 кругов)
10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +2,398 (67 кругов)
11. Валттери Боттас («Мерседес») +2,989 (88 кругов)
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +3,114 (94 круга)
13. Джордж Расселл («Уильямс») +7,921 (23 круга)
Ранее хакеры «слили» в сеть видео интимного содержания с участием пилота «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона и певицы Николь Шерзингер.