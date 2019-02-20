СМИ: легенда UFC Сен-Пьер намерен объявить о завершении карьеры

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Легендарный боец смешанного стиля (ММА) Жорж Сен-Пьер созвал на 21 февраля специальную конференцию в Монреале, сообщает «Советский спорт».

По словам журналиста Бенуа Будуэна, канадский спортсмен намерен объявить о завершении карьеры. Он утверждает, что Сен-Пьер решил уйти из спорта, так как не смог договориться о бое с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

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Боец не принимал участие в поединках с ноября 2017 года, когда одолел англичанина Майкла Биспинга и отобрал у него чемпионский титул в среднем весе, однако потом канадец отказался от пояса.

На счету Сен-Пьера 28 боев, из которых 26 побед.

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