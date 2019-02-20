«Краснодар» официально представил Скопинцева
Защитник Дмитрий Скопинцев официально стал игроком «Краснодара», сообщает «Советский спорт».
Футболист перешел в стан «горожан» из Ростова за €4,4 млн. Спортсмен подписал контракт до 30 июня 2023 года.
По информации пресс-служба клубы, играть Скопинцев будет под 11-м номером.
Защитник может принять участие в матче «быков» уже 24 февраля в рамках Кубка России против своей бывшей команды «Ростова».
В нынешнем сезоне футболист выступал в 15 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Верховный суд не пересмотрит решение о штрафе для «Спартака» за трансфер Хурадо.
«Краснодар» официально оформил отношения с Дмитрием Скопинцевым— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 20 февраля 2019 г.
После успешного прохождения мед. обследования футболист подписал с клубом контракт, срок которого истекает 30 июня 2023 года.В ближайшее время Скопинцев будет внесен в заявку "быков" на текущий сезон под номером 11 pic.twitter.com/uuZPJ9uK9D