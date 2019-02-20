«Краснодар» официально представил Скопинцева

<img src="//img.gazeta.ru/files3/547/12084547/RIAN_5722004.HR-pic905-895x505-52363.jpg">

Защитник Дмитрий Скопинцев официально стал игроком «Краснодара», сообщает «Советский спорт».

Футболист перешел в стан «горожан» из Ростова за €4,4 млн. Спортсмен подписал контракт до 30 июня 2023 года.

По информации пресс-служба клубы, играть Скопинцев будет под 11-м номером.

Реклама

Защитник может принять участие в матче «быков» уже 24 февраля в рамках Кубка России против своей бывшей команды «Ростова».

В нынешнем сезоне футболист выступал в 15 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Верховный суд не пересмотрит решение о штрафе для «Спартака» за трансфер Хурадо.