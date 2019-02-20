«Салават» вырвал победу у «Ак Барса» в овертайме
Уфимский «Салават Юлаев» одолел казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:2. В составе проигравшей команды голы оформили Данис Зарипов и Владимир Ткачев. У победителей шайбы забросили Филип Ларсен, в активе которого дубль, и Тему Хартикайнен.
Таким образом, казанская команда закрепилась на третьем месте на Востоке КХЛ.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее форвард «Автомобилиста» Паре получил шайбу в голову и уехал в больницу.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:1, 1:0)
1:0 – Ларсен (Кугрышев, Кемппайнен) – 21:21 (5x5)
1:1 – Зарипов (Ландер, Секач) – 38:35 (5x5)
1:2 – Ткачев – 44:08 (5x4)
2:2 – Хартикайнен (Бурмистров) – 58:59 (6x5)
3:2 – Ларсен (Кемппайнен) – 60:37 (3x3)