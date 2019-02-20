Жена Кокорина считает инцидент с шампанским в Монако подстроенным

<img src="//img.gazeta.ru/files3/167/12014167/kokorin-pic905-895x505-74864.jpg">

Супруга нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова считает скандал с участием футболиста в Монако подстроенным, передает «Советский спорт».

Форварда сине-бело-голубых и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были замечены в ресторане в Монако в 2016 году , где курили кальян и пили шампанское. Широкий общественный резонанс вызвала стоимость вечера футболистов: СМИ заявили о том, что кальян и шампанское обошлись спортсменам в €250 тыс.

Реклама

«Я знаю, как это все было. Я была там. Я думаю, что ты, Андрей Малахов, сам знаешь, что в таких местах часто устраивают такие шоу. Саша был в растерянности. Он не знал, что делать после этого. С нами были друзья с детьми. Мы просто сидели. Друзья ушли незадолго до этого, а мы остались. И вот это шоу началось, которое приписали нам. Люди видели, кто на самом деле заказал это шоу. Но все перевернули с ног на голову», — рассказала Валитова в передаче «Прямой эфир» с шоуменом Андреем Малаховым.

На данный момент Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка».

Ранее жена Кокорина принесла извинения за супруга.