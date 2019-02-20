Дзагоева прооперируют после травмы крестообразной связки колена

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев получил травму в товарищеском матче с испанской «Картахеной», сообщает Sport24.

По информации источника, хавбек армейцев получил повреждение крестообразной связки колена. Он неудачно упал в штрафной соперника на 13-й минуте игры. С поля футболиста унесли на носилках. Спортсмену необходимо хирургическое вмешательство и вскоре он перенесет операцию, сроки восстановления после которой пока неизвестны.

Реклама

В текущем сезоне Дзагоев сыграл в 11 матчах столичного клуба во всех турнирах, в которых отдал одну голевую передачу.

Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал травму полузащитника.