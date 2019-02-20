Андрей Малахов пожалел расстроенную жену Александра Кокорина
Супруга нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова пообщалась с шоуменом Андреем Малаховым в рамках программы «Прямой эфир», передает «Советский спорт».
Жена высказалась относительно того, что форварда сине-бело-голубых обвиняют в причастности к избиению водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
«Ну что за совпадение? Если бы мне рассказывали, я бы тоже не поверила. В двух ситуациях было оскорбление. Плюс ко всему водитель вообще первый ударил. Это зафиксировали по камерам. Саша в этой драке не участвовал. Он только всех оттаскивал, разнимал», – сквозь слезы рассказывала Валитова.
Печаль супруги футболиста растрогала Малахова, и он пожалел расстроенную девушку.
Также Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева обвиняют в конфликте с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от нападающего петербургского клуба.
Ранее сокамерник хавбека «горожан» поделился мнением о футболисте.