Андрей Малахов пожалел расстроенную жену Александра Кокорина

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Супруга нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова пообщалась с шоуменом Андреем Малаховым в рамках программы «Прямой эфир», передает «Советский спорт».

Жена высказалась относительно того, что форварда сине-бело-голубых обвиняют в причастности к избиению водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

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«Ну что за совпадение? Если бы мне рассказывали, я бы тоже не поверила. В двух ситуациях было оскорбление. Плюс ко всему водитель вообще первый ударил. Это зафиксировали по камерам. Саша в этой драке не участвовал. Он только всех оттаскивал, разнимал», – сквозь слезы рассказывала Валитова.

Печаль супруги футболиста растрогала Малахова, и он пожалел расстроенную девушку.

Также Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева обвиняют в конфликте с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от нападающего петербургского клуба.

Ранее сокамерник хавбека «горожан» поделился мнением о футболисте.