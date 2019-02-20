«Челси» при Абрамовиче потратил на зарплаты игроков почти £3 млрд
Лондонский «Челси» потратил на зарплаты примерно £2,76 млрд в период владения клубом российским предпринимателем Романом Абрамовичем, передает ТАСС.
Как передает The Sun, с 1992 года, когда была основана Английская премьер лига (АПЛ), столичная команда потратила £3 млрд. По этому показателю «Челси» является лидером. Вторым идет «Манчестер Юнайтед» (около £2,6 млрд с сезона-1992/93).
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Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году. С тех пор клуб пять раз становился чемпионом Англии, а также стал победителем Лиги чемпионов. «Синие» пять раз становились обладателями Кубка Англии, три раза — Кубка лиги, два раза — Суперкубка Англии.
Ранее сообщалось, что Абрамович вошел в пятерку богатейших владельцев клубов.