Супруга Аршавина рассказала об угрозах мужа

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Жена бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина Алиса Казьмина в заявлении в полицию, поданном на мужа, раскрыла подробности угроз, которые поступают ей от супруга.

«Хочу отдельно отметить, что обоснованность моих страхов за жизнь и здоровье подтверждается и тем, что по месту моего фактического проживания неизвестные мне люди на автомобиле подъезжали к моему дому примерно в одно и то же время — с 22:00 до 01:00. Из автомобиля выходили один-два человека и указывали на мой дом.

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Важно, что все эти события происходили в одно и то же время с получением мной СМС — сообщений с угрозами и вымогательством, в связи с чем я полагаю, что эти события связаны между собой», — приводит текст заявления Super.

По словам женщины, угрозы начали поступать 15 декабря. Она отметила, что в этот день она встретилась с Аршавиным и группой неизвестных лиц, которые угрожали ей и пытались запугать.

Казьмина добавила, что один из угрожавших предъявил ее охраннику удостоверение сотрудника ФСБ.

«Его фамилию мой телохранитель не запомнил, но уверен, что это был сотрудник УФСБ, поскольку он запомнил эти буквы в удостоверении.

Этот мужчина угрожал мне обращением с заявлением в отношении меня в правоохранительные органы», — написала Казьмина.

Жена Аршавина считает, что действия сопровождавших Аршавина лиц является превышением должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что жена Аршавина подала на мужа заявление в ФСБ.