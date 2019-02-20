137 спортсменов покинули Украину за последние 24 года

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137 украинских спортсменов решили сменить гражданство и выступать за другие страны в период с 1993 по 2017 годы, сообщает «Советский спорт».

Об этом проинформировал УНН со ссылкой на данные Министерства молодежи и спорта.

«За годы независимости (в период с 1993 по 2017) за другие страны начали выступать 137 украинских спортсменов. Больше всего спортсменов выехали в Россию — 47, Азербайджан — 25 и США — 12», — отмечается в заявлении ведомства.

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Больше всего спортсменов, которые сменили гражданство, были пловцами — 16 человек. На втором месте расположились представители водного поло и гребли на байдарках и каноэ — по 15.

Ранее сообщалось, что российские футболисты сохранят статус легионеров в Белоруссии.