Россиянка Блинкова с победы начала теннисный турнир в Будапеште
Российская теннисистка Анна Блинкова добилась победы над соотечественницей Натальей Вихлянцевой в первом круге турнира в Будапеште, передает «Советский спорт».
Встреча продлилась 2 часа 19 минут и закончилась со счетом 3:6, 6:4, 6:4.
Теперь Блинкова сыграет либо Маркетой Вондроушовой из Чехии, либо с Георгиной Гарсией-Перес из Испании.
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Турнир в Будапеште. Первый круг
Анна Блинкова (Россия) — Наталья Вихлянцева (Россия) — 3:6, 6:4, 6:4
Ранее теннисистка выиграла первый матч после необычного расставания с тренером.