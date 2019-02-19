Россиянка Блинкова с победы начала теннисный турнир в Будапеште

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Российская теннисистка Анна Блинкова добилась победы над соотечественницей Натальей Вихлянцевой в первом круге турнира в Будапеште, передает «Советский спорт».

Встреча продлилась 2 часа 19 минут и закончилась со счетом 3:6, 6:4, 6:4.

Теперь Блинкова сыграет либо Маркетой Вондроушовой из Чехии, либо с Георгиной Гарсией-Перес из Испании.

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Турнир в Будапеште. Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Наталья Вихлянцева (Россия) — 3:6, 6:4, 6:4

Ранее теннисистка выиграла первый матч после необычного расставания с тренером.