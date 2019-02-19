Жена Аршавина подала на мужа заявление в ФСБ

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Алиса Аршавина, супруга экс-нападающего «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, подала на мужа заявление в Управление федеральной службы безопасности, передает Super.

В своем заявлении она описала угрозы, поступающие в ее адрес от Аршавина, отмечает источник. Девушке регулярно угрожают, а некоторое время назад на встречу с Алисой Аршавин приехал с несколькими лицами, которые предъявили ей удостоверения сотрудников УФСБ.

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Теперь жена экс-футболиста сборной России требует разобраться, на каком основании действовали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее жена Аршавина побывала на допросе в МВД.