Жена Аршавина подала на мужа заявление в ФСБ
Алиса Аршавина, супруга экс-нападающего «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, подала на мужа заявление в Управление федеральной службы безопасности, передает Super.
В своем заявлении она описала угрозы, поступающие в ее адрес от Аршавина, отмечает источник. Девушке регулярно угрожают, а некоторое время назад на встречу с Алисой Аршавин приехал с несколькими лицами, которые предъявили ей удостоверения сотрудников УФСБ.
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Теперь жена экс-футболиста сборной России требует разобраться, на каком основании действовали сотрудники правоохранительных органов.