Губерниева не взяли на чемпионат Европы по биатлону
Спортивный журналист Дмитрий Губерниев не будет комментировать трансляции чемпионата Европы по биатлону в Белоруссии, сообщает РИА «Новости».
Известного комментатора заменит Леонид Народицкий. До этого он комментировал биатлонные соревнования на этапах Кубка мира и мужские гонки на Олимпийских играх.
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Губерниев не сможет участвовать в трансляциях, так как в период чемпионата Европы по биатлону он будет работать на первенстве мира по лыжным видам спорта.
Чемпионат Европы по биатлону состоится в белорусском городе Раубичи под Минском с 20 по 24 февраля. В рамках турнира пройдут восемь гонок: смешанные эстафеты, индивидуальные, спринтерские гонки и пасьюты.
Ранее Губерниев назвал селом место проведения этапа Кубка мира по биатлону в США.