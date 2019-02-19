Хавбек Скопинцев перешел из «Ростова» в «Краснодар» за €6 млн

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев перешел в «Краснодар», сообщает Sport24.

По информации источника, клубы уже договорились о трансфере. «Горожане» приобрели игрока за €6 млн. Контракт с хавбеком рассчитан на 4,5 года.

Напомним, что Скопинцев являлся футболистом «Ростова» с 2016 года, тогда клуб оформил с ним соглашение на три года. В декабре 2018 года договор был продлен до 2023 года.

Реклама

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) в составе «Ростова» и отдал две результативные передачи.

Ранее бывший вратарь московского «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса прокомментировал возможный переход хавбека итальянской «Ромы» Анте Чорича в РПЛ.