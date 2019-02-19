Экс-глава «Спартака» не считает красно-белых чемпионами России

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал трансферную компанию клуба в нынешнем сезоне, передают «Известия».

Экс-глава красно-белых уверен, что команда приобретет новых игроков в предстоящее летнее трансферное окно.

«Новый тренерский штаб «Спартака» во главе с Олегом Кононовым решил первое время не напрягать руководство клуба с покупками. Но не потому, что они такие экономные, просто ударят по всем фронтам чуть позже. Думаю, нынешней зимой команда ограничится тем, что есть. Во-первых, игроков хватает, а во-вторых, требования финансового Fair play сейчас не позволяют крупных трат. А уже летом команда закупится как следует. Скорее всего, «Спартак» не станет чемпионом в нынешнем сезоне, и это будет отличной мотивацией, чтобы владелец потратился на усиление», — заявил Червиченко.

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После 17 туров столичной клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее заместитель генерального директора московского «Динамо» по спортивным вопросам Роман Широков рассказал, почему клуб не приобрел ушедшего из «Спартака» полузащитника Романа Еременко.