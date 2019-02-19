Черчесов посетил дебютный матч Кудряшова в Турции

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пришли на матч 22-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» — «Истанбул Башакшехир», сообщает «Советский спорт».

Российский специалист пришел на игру вместе с тренерским штабом национальной команды. Целью их визита было посещение дебютной встречи защитника Федора Кудряшова в составе команды.

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Клуб Кудряшова одолел соперника со счетом 1:0. И единственный гол оформил именно игрок сборной России. Футболист забил мяч на 33-й минуте игры, точно попав вратарю клуба из Анталии между ног.

Россиянин перешел в «Истанбул Башакшехир» в конце января на правах свободного агента, разорвав соглашение с казанским «Рубином». С турецкой командой 31-летний защитник заключил контракт сроком на полтора года.

Ранее сообщалось, что «Рубин» выплатит Кудряшову зарплату за четыре месяца.