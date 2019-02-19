Черчесов посетил дебютный матч Кудряшова в Турции
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пришли на матч 22-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» — «Истанбул Башакшехир», сообщает «Советский спорт».
Российский специалист пришел на игру вместе с тренерским штабом национальной команды. Целью их визита было посещение дебютной встречи защитника Федора Кудряшова в составе команды.
Клуб Кудряшова одолел соперника со счетом 1:0. И единственный гол оформил именно игрок сборной России. Футболист забил мяч на 33-й минуте игры, точно попав вратарю клуба из Анталии между ног.
Россиянин перешел в «Истанбул Башакшехир» в конце января на правах свободного агента, разорвав соглашение с казанским «Рубином». С турецкой командой 31-летний защитник заключил контракт сроком на полтора года.
Ранее сообщалось, что «Рубин» выплатит Кудряшову зарплату за четыре месяца.
Тренерский штаб сборной России на первом матче Фёдора Кудряшова в турецкой лиге pic.twitter.com/o2ur8FOc7r— Сборная России (@TeamRussia) 18 февраля 2019 г.