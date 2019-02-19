Тарасов рассказал свою версию конфликта с фанатом «Спартака»

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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов объяснил инцидент с болельщиком столичного «Спартака» Андреем Измайловым, который утверждает, что спортсмен ударил его, передает «Советский спорт».

Фанат заявил, что встретил футболистов, когда Тарасов вместе с товарищами по команде братьями Алексеем и Антоном Миранчуками курили кальян в одном из ресторанов Москвы поздно вечером во время просмотра матча. Сам хавбек выпивал алкоголь.

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«Это было перед чемпионатом мира. Но это была не кальянная, это был обычный ресторан. Мы с Миранчуками смотрели «Барселону». Ничего подобного на столе не было. Это меня и зацепило. Человек отметил меня в своей истории в инстаграме. Я случайно зашел, посмотрел. Там типа кальян и бухло. Это все было в режиме онлайн. Тогда был перерыв в футболе. Не помню, с кем именно играла «Барса», но был хороший матч. Когда какие-то интересные матчи, мы можем вместе посмотреть. И вот в перерыве я обратил внимание на историю непонятного человека», — поделился историей Тарасов.

Также он отметил, что между ним и болельщиков случился лишь словесный конфликт.

«Больше всего зацепило, что идет наговор. Если бы он ничего не написал, а просто показал, что мы сидим и смотрим футбол, то никаких вопросов не было бы. А когда наговаривают, что курят и бухают… Я подошел, задал вопрос: покажи мне, где ты у нас видишь алкоголь и кальян. Драки не было. Разговор на повышенных тонах — да. Но не драка. Повлияла ли эта история на мое отсутствие в заявке на чемпионат мира? Я думаю, нет. Но это вопрос не ко мне», — рассказал Тарасов в интервью каналу «Локомотива» на Youtube.

Данный инцидент произошел в мае 2018 года перед чемпионатом мира, который проходил на территории России.

Ранее Тарасов подчеркнул, что не оказывает никакого негативного влияния на братьев Миранчуков.