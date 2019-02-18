Депутат Госдумы раскритиковал российских футболистов

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Депутат Госдумы член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев раскритиковал скандальных российских футболистов, передает «Советский спорт».

«Обратил внимание, если новость с упоминанием российского футболиста появляется в неспортивных изданиях, в 95% случаев она будет не на спортивную, а на скандальную тему. Такое ощущение, что, с одной стороны, футболисты не умеют себя вести и не знают, что делать с доставшимися им миллионами долларов, с другой — спортивная составляющая их деятельности вообще не интересует журналистов, интересны только скандалы», — написал политик в своем блоге.

Ранее Лебедев высказался об отношении клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) к решению не считать белорусских футболистов легионерами.