Жена Аршавина побывала на допросе в МВД

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Алиса Аршавина, жена экс-капитана сборной России Андрея Аршавина дала показания в МВД, сообщает Sport24.

Адвокат супруги Александр Добровинский рассказал о деталях разбирательства между супругами.

«Алиса сегодня была на допросе в МВД по поводу своего заявления на Андрея. Началась проверка, дело пока не заведено. О перспективах не скажу. Я не гадалка и не работаю в МВД», — заявил Добровинский.

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Жена Аршавина обвинила его в попытке забрать у нее без постановления суда автомобиль и деньги, которые давал ей ранее. На футболиста было составлено заявление, которое проходит проверку в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Аршавин и его жена поженились в 2016 году, у них есть общая дочь.

Ранее стало известно, что Аршавин ничего не оставит жене после развода.