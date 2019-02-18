Жена Аршавина побывала на допросе в МВД
Алиса Аршавина, жена экс-капитана сборной России Андрея Аршавина дала показания в МВД, сообщает Sport24.
Адвокат супруги Александр Добровинский рассказал о деталях разбирательства между супругами.
«Алиса сегодня была на допросе в МВД по поводу своего заявления на Андрея. Началась проверка, дело пока не заведено. О перспективах не скажу. Я не гадалка и не работаю в МВД», — заявил Добровинский.
Жена Аршавина обвинила его в попытке забрать у нее без постановления суда автомобиль и деньги, которые давал ей ранее. На футболиста было составлено заявление, которое проходит проверку в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Аршавин и его жена поженились в 2016 году, у них есть общая дочь.
Ранее стало известно, что Аршавин ничего не оставит жене после развода.