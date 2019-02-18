Российский биатлонист признался в любви к США

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Российский биатлонист Александр Поварницын поделился впечатлениями от этапа Кубка мира в США.

Он заявил, что любит Соединенные Штаты так же, как Россию.

«Мне очень нравится Америка, я люблю эту страну, не побоюсь этого слова. Россию люблю так же. Считаю себя человеком мира, люблю нашу планету», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

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При этом Поварницын отметил, что чувствовал напряжение, так как часто перелетал с одного места в другое.

Ранее тренерский штаб сборной России определился с составом на чемпионат Европы по биатлону.