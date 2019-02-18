Фетисов рассказал о сохранении хоккейного клуба «Адмирал»

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Депутат Государственной Думы, Вячеслав Фетисов рассказал о том, что хоккейный клуб «Адмирал» продолжит свое существование, сообщает «Советский спорт».

Прославленный советский хоккеист прибыл с визитом во Владивосток, где встретился с губернатором Приморского края, хоккеистами и тренерским штабом «Адмирала».

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«Мне кажется, хоккей стал игрой, которую дальневосточники любят больше всего. Помню, какой был ажиотаж, когда команда только появилась. Континентальная хоккейная лига правильно сделала, что пошла тогда на такой шаг. А в последнее время ходят разговоры, что команду могут убрать из КХЛ. Я считаю, что ни в коем случае нельзя это делать.

К счастью, есть понимание сегодня у лиги, что речь идёт о развитии региона. Молодёжи местной важно знать, что «Адмирал» будет в лучшей лиге Европы. Губернатор заявил, что стабильность будет главным условием для дальнейшего роста. Сегодня и хоккеисты это услышали, и тренерский состав. Губернатор, руководители, спонсоры – все приняли решение: «команде – быть». Она будет стабильно развиваться, и мне кажется, задачи на следующий сезон будут уже совсем другие: войти в элиту КХЛ и уже никогда из неё не выходить», — приводит слова Фетисова официальный сайт «Адмирала».

В текущем регулярном чемпионате «Адмирал», ранее испытывавший сложности с финансированием, занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков в 59 матчах. Клуб лишился шансов на выход в плей-офф.

Ранее сообщалось, что хоккейный вратарь умер во время матча в Новосибирске.