Тренер Медведевой: Женя проходит через процесс перерождения

<img src="//img.gazeta.ru/files3/953/12104953/RIAN_5739616.HR-pic905-895x505-65256.jpg">

Наставник Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал о состоянии своей подопечной, передает «Российская газета».

Канадец отметил, что сложность пути на пьедестал не стала для него неожиданностью.

«Я знал, что для меня это будет вызов. Особенная задача. И я не собираюсь сдаваться. Уже вижу, что у нас что-то начинает получаться. Чтобы добиться желаемого результата, нужно время. Женя должна пережить переход от катания девочки к катанию взрослой девушки. Когда ей было 15-16 лет, она выигрывала буквально каждый старт, победы шли одна за другой. Сейчас, в 19, этого нет. Однако я верю, что она понимает, почему так происходит.

Реклама

Женя проходит через процесс обновления, если хотите, перерождения. Она привыкает к переменам: в физиологии, в технике, в тренерской системе, в окружении, в жизни в другой стране, в конце концов. Но она очень терпелива. И я ей за это очень благодарен. Потому что могу представить, как тяжело вдруг перестать побеждать», — заявил специалист.

Орсер сразу сказал Медведевой, что вначале у них могут быть неудачи, но, как только они пройдут самый сложный отрезок пути, все наладится.

Ранее сообщалось, что Евгения выступит в финале Кубка России в Великом Новгороде.