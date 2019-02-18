Друг Макгрегора: именно я обеспечил Конору и Хабибу миллионы долларов

Ирландский боец смешанных единоборств с российскими корнями Артем Лобов рассказал о противостоянии своего друга и партнера по тренировкам Конора Макгрегора с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, передает «Советский спорт».

Спортсмен отметил, что именно дагестанец начал этот громкий конфликт.

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«Да ладно вам! Создал им много проблем? Я обеспечил им сотни миллионов долларов. И если честно, то не мой комментарий стал причиной всего. Это Хабиб начал называть Конора «цыпленком», оскорбляя его. Я не мог этого оставить, поэтому на российском телевидении я ответил и сказал кое-что. Иначе каким бы я другом был?

Если честно, я готов был подписать контракт с Bare Knuckle в декабре. Они сделали мне отличное предложение. Но я знал, что бой с напарником Хабиба Зубайрой Тухуговым обязан был пройти. Никакой другой бой не имел смысла. Дело не в деньгах, а в чести. Бой был бы грандиозным, если не самым крупным в России. Когда мне сказали, что я не могу с ним драться, я ушел», — цитирует Лобова latimes.com.

Стоит отметить, что супербой между двумя этими бойцами прошел 6 октября 2018 года и завершился победой дагестанского спортсмена болевым приемом в четвертом раунде.

Ранее сообщалось, что бой Нганну — Веласкес на очередном шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC on ESPN 1) продлился всего 26 секунд.