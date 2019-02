Россиянка Албу потерпела первое поражение в карьере на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александра Албу уступила американке Эмили Уайтмайр на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) on ESPN 1, сообщает «Советский спорт».

Соперница одолела россиянку удушающим приемом. Поединок завершился в конце первой минуты первого раунда.

Реклама

Турнир проходил в американском Финиксе.

Это поражение стало для 28-летней Албу первым в карьере. Спортсменка дебютировала в октагоне в 2013 году, но провела за это время лишь четыре боя. На счету Уайтмайр это четвертая победа при двух проигрышах.

Ранее российский боец ММА Виталий Минаков потерпел поражение от француза Чейка Конго в поединке турнира Bellator 216.

"There's the tap!"



Emily Whitmire gets us started STRONG on ESPN+! #UFCPhoenix pic.twitter.com/LoVpbQbRMQ