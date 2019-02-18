«Реал» угрожает сняться с Кубка Испании после матча с «Барселоной»

Финал Кубка Короля Испании между каталонской «Барселоной» и «Реалом» завершился скандалом, сообщает «Советский спорт».

Сине-гранатовые одолели «сливочных» в овертайме 94:93, а решающие очки были отданы каталонскому клубу спорным решением судей.

Бросок центрового «Барселоны» Анте Томича был засчитан, так как арбитры решили, что форвард мадридской команды Энтони Рэндолф забрал мяч с нарушение правил. Повторы момента показали, что игрок «королевского клуба» сделал подбор. Однако судьи не изменили своего решения после просмотра видеоповторов.

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Теперь, по информации Eurohoops, «Реал» теперь обещает сняться с чемпионата, если лига не признает ошибку.

Ранее нападающий «Бостон Селтикс» Джейсон Тэйтум выиграл конкурс мастерства на Звездном уик-энде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).