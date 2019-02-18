Мужская сборная России по биатлону опустилась в зачете Кубка наций

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Мужская сборная России по биатлону опустил с третьего на четвертое место в зачете Кубка наций после восьмого этапа турнира в американском Солт-Лейк-Сити, сообщает РИА «Новости».

На данный момент в рамках этапа Кубка мира в США прошли три старта — спринт, смешанная эстафета и одиночная смешанная эстафета. В спринте лучший результат у Евгения Гараничева, занявшего 15-е место, в сингл-миксте сборная России стала 11-й, в смешанной эстафете пришла седьмой.

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В активе у российской команды 5320 очков. Первое место занимают норвежцы (6040), второе — французы (5827), замыкает тройку лидеров команда Германии (5478).

В женском зачете сборная России также опустилась на одну позицию и теперь располагается на пятой строчке (5121 очко). Лидирует сборная Франции (5661), далее идут команда Германии (5480) и Норвегии (5436).

Ранее биатлонист Корастылев назвал причину провала в супермиксте.