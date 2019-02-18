Кросби догнал Овечкина по количеству очков за карьеру
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оформил ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу «пингвинов». Благодаря результативным действиям Кросби сравнялся с российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным по набранным очкам за карьеру. Теперь у игроков по 188 очков — 436+752 у Кросби и 646+542 у Овечкина. Таких показателей россиянин достиг за 1060 игр, а Сидни — за 920.
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Хоккеисты вместе находятся на 48-м место в списке спортсменов с наибольшим числом набранных очков за карьеру в НХЛ.
Ранее «Сент-Луис» разгромил «Миннесоту» благодаря трем очкам Тарасенко.